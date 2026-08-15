MPP32 今日價格

MPP32 (M32) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.30%。目前 M32 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 M32。

MPP32 目前市值在 $ 185,303 排名第 #-，流通供應量為 999.97M M32。過去 24 小時內，M32 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00108835，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，M32 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -17.53%。過去一天，總交易量達到 $ 14.12K。

MPP32（M32）市場資訊

市值 $ 185.30K$ 185.30K $ 185.30K 成交量（24H） $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K 完全稀釋市值 $ 185.30K$ 185.30K $ 185.30K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,973,043.89012 999,973,043.89012 999,973,043.89012

MPP32 的目前市值為 $ 185.30K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.12K。M32 的流通量為 999.97M，總供應量是 999973043.89012，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 185.30K。