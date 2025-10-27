Mooncat（MOONCAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00218806 $ 0.00218806 $ 0.00218806 24H最低價 $ 0.00244201 $ 0.00244201 $ 0.00244201 24H最高價 24H最低價 $ 0.00218806$ 0.00218806 $ 0.00218806 24H最高價 $ 0.00244201$ 0.00244201 $ 0.00244201 歷史最高 $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 最低價 $ 0.00156315$ 0.00156315 $ 0.00156315 漲跌幅（1H） -0.08% 漲跌幅（1D） +2.96% 漲跌幅（7D） -18.03% 漲跌幅（7D） -18.03%

Mooncat（MOONCAT）目前實時價格為 $0.0023419。過去 24 小時內，MOONCAT 的交易價格在 $ 0.00218806 至 $ 0.00244201 之間波動，市場活躍度顯著。MOONCAT 的歷史最高價為 $ 0.00888346，歷史最低價為 $ 0.00156315。

從短期表現來看，MOONCAT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 +2.96%，過去 7 天內累計變動為 -18.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mooncat（MOONCAT）市場資訊

市值 $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,898,609.105031 999,898,609.105031 999,898,609.105031

Mooncat 的目前市值為 $ 2.34M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOONCAT 的流通量為 999.90M，總供應量是 999898609.105031，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.34M。