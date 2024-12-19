Modefi 圖標

Modefi 價格 (MOD)

USD

Modefi (MOD) 實時價格圖表

$0.02626041
$0.02626041$0.02626041
-29.00%(1D)

今天 Modefi (MOD) 的價格

今天 Modefi (MOD) 的實時價格爲 0.02626041 USD。目前其市值爲 $ 422.34K USD。MOD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Modefi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.52K USD
- Modefi 當天價格變化爲 -29.00%
- 其循環供應量爲 16.08M USD

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Modefi (MOD) 價格表現 USD

今天內，Modefi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01072939069087419
在過去30天內，Modefi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0030779012
在過去60天內，Modefi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0143138378
在過去90天內，Modefi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.09136007289374952

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01072939069087419-29.00%
30天$ +0.0030779012+11.72%
60天$ -0.0143138378-54.50%
90天$ -0.09136007289374952-77.67%

Modefi (MOD) 價格分析

Modefi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02469564
$ 0.02469564$ 0.02469564

$ 0.03858418
$ 0.03858418$ 0.03858418

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

-0.14%

-29.00%

-6.95%

Modefi (MOD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 422.34K
$ 422.34K$ 422.34K

$ 1.52K
$ 1.52K$ 1.52K

16.08M
16.08M 16.08M

什麼是Modefi (MOD)

Modefi provides a truly decentralized, secure and precise Oracle Solutions Platform.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Modefi (MOD) 資源

官網

大家還在問：關於 Modefi (MOD) 的其他問題

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MOD 兌換爲當地貨幣

1 MOD 兌換 AUD
A$0.042016656
1 MOD 兌換 GBP
0.0207457239
1 MOD 兌換 EUR
0.0252099936
1 MOD 兌換 USD
$0.02626041
1 MOD 兌換 MYR
RM0.118171845
1 MOD 兌換 TRY
0.9209525787
1 MOD 兌換 JPY
¥4.1197331208
1 MOD 兌換 RUB
2.7166394145
1 MOD 兌換 INR
2.2339730787
1 MOD 兌換 IDR
Rp430.4984557104
1 MOD 兌換 PHP
1.5509398146
1 MOD 兌換 EGP
￡E.1.336654869
1 MOD 兌換 BRL
R$0.1649153748
1 MOD 兌換 CAD
C$0.0375523863
1 MOD 兌換 BDT
3.1383815991
1 MOD 兌換 NGN
40.840189632
1 MOD 兌換 UAH
1.1024120118
1 MOD 兌換 VES
Bs1.3130205
1 MOD 兌換 PKR
Rs7.3085347071
1 MOD 兌換 KZT
13.7775241065
1 MOD 兌換 THB
฿0.9072971655
1 MOD 兌換 TWD
NT$0.8574023865
1 MOD 兌換 CHF
Fr0.0233717649
1 MOD 兌換 HKD
HK$0.2040433857
1 MOD 兌換 MAD
.د.م0.2633919123