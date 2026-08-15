MESA 今日價格

MESA (MESA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.95%。目前 MESA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MESA。

MESA 目前市值在 $ 118,680 排名第 #-，流通供應量為 998.73M MESA。過去 24 小時內，MESA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MESA 在過去一小時內波動了 -1.45%，過去7 天內波動了 -6.26%。過去一天，總交易量達到 $ 2.12K。

MESA（MESA）市場資訊

市值 $ 118.68K$ 118.68K $ 118.68K 成交量（24H） $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K 完全稀釋市值 $ 118.68K$ 118.68K $ 118.68K 流通量 998.73M 998.73M 998.73M 總供應量 998,730,532.049664 998,730,532.049664 998,730,532.049664

MESA 的目前市值為 $ 118.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.12K。MESA 的流通量為 998.73M，總供應量是 998730532.049664，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 118.68K。