MAX（MAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00158709 24H最高價 $ 0.00169317 歷史最高 $ 0.207775 最低價 $ 0.00107984 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） -4.80% 漲跌幅（7D） -4.16%

MAX（MAX）目前實時價格為 $0.00159421。過去 24 小時內，MAX 的交易價格在 $ 0.00158709 至 $ 0.00169317 之間波動，市場活躍度顯著。MAX 的歷史最高價為 $ 0.207775，歷史最低價為 $ 0.00107984。

從短期表現來看，MAX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -4.80%，過去 7 天內累計變動為 -4.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MAX（MAX）市場資訊

市值 $ 1.59M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.59M 流通量 999.67M 總供應量 999,671,829.094328

MAX 的目前市值為 $ 1.59M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MAX 的流通量為 999.67M，總供應量是 999671829.094328，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.59M。