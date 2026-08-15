MagicCraft 今日價格

MagicCraft (MCRT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 MCRT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MCRT。

MagicCraft 目前市值在 $ 307,973 排名第 #-，流通供應量為 5.04B MCRT。過去 24 小時內，MCRT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.083847，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MCRT 在過去一小時內波動了 +0.69%，過去7 天內波動了 -5.90%。過去一天，總交易量達到 --。

MagicCraft（MCRT）市場資訊

市值 $ 307.97K$ 307.97K $ 307.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 440.11K$ 440.11K $ 440.11K 流通量 5.04B 5.04B 5.04B 總供應量 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0

MagicCraft 的目前市值為 $ 307.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MCRT 的流通量為 5.04B，總供應量是 7199999993.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 440.11K。