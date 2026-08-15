LOLGUY 今日價格

LOLGUY (LOLGUY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 LOLGUY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOLGUY。

LOLGUY 目前市值在 $ 20,079 排名第 #-，流通供應量為 842.46M LOLGUY。過去 24 小時內，LOLGUY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOLGUY 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -16.81%。過去一天，總交易量達到 --。

LOLGUY（LOLGUY）市場資訊

市值 $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.83K$ 23.83K $ 23.83K 流通量 842.46M 842.46M 842.46M 總供應量 999,859,144.13711 999,859,144.13711 999,859,144.13711

LOLGUY 的目前市值為 $ 20.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOLGUY 的流通量為 842.46M，總供應量是 999859144.13711，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.83K。