LogX Network 今日價格

LogX Network (LOGX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.34%。目前 LOGX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOGX。

LogX Network 目前市值在 $ 18,754.65 排名第 #-，流通供應量為 802.81M LOGX。過去 24 小時內，LOGX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.97，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOGX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +3.79%。過去一天，總交易量達到 --。

LogX Network（LOGX）市場資訊

市值 $ 18.75K$ 18.75K $ 18.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K 流通量 802.81M 802.81M 802.81M 總供應量 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082

LogX Network 的目前市值為 $ 18.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOGX 的流通量為 802.81M，總供應量是 994999999.9999082，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.25K。