LIKE 今日價格

LIKE (LIKE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.50%。目前 LIKE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LIKE。

LIKE 目前市值在 $ 258,536 排名第 #-，流通供應量為 395.11M LIKE。過去 24 小時內，LIKE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.041，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LIKE 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -5.51%。過去一天，總交易量達到 $ 9.20K。

LIKE（LIKE）市場資訊

市值 $ 258.54K$ 258.54K $ 258.54K 成交量（24H） $ 9.20K$ 9.20K $ 9.20K 完全稀釋市值 $ 327.17K$ 327.17K $ 327.17K 流通量 395.11M 395.11M 395.11M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

LIKE 的目前市值為 $ 258.54K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.20K。LIKE 的流通量為 395.11M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 327.17K。