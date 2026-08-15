level941 今日價格

level941 (PIGEON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.39%。目前 PIGEON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PIGEON。

level941 目前市值在 $ 65,776 排名第 #-，流通供應量為 984.45M PIGEON。過去 24 小時內，PIGEON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00920604，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PIGEON 在過去一小時內波動了 -1.70%，過去7 天內波動了 +12.06%。過去一天，總交易量達到 --。

level941（PIGEON）市場資訊

市值 $ 65.78K$ 65.78K $ 65.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 65.78K$ 65.78K $ 65.78K 流通量 984.45M 984.45M 984.45M 總供應量 984,454,600.642426 984,454,600.642426 984,454,600.642426

level941 的目前市值為 $ 65.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PIGEON 的流通量為 984.45M，總供應量是 984454600.642426，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 65.78K。