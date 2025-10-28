Launch On Pump（LAUNCH）價格資訊 (USD)

Launch On Pump（LAUNCH）目前實時價格為 $0.00012572。過去 24 小時內，LAUNCH 的交易價格在 $ 0.00010053 至 $ 0.00012983 之間波動，市場活躍度顯著。LAUNCH 的歷史最高價為 $ 0.00444，歷史最低價為 $ 0.00009297。

從短期表現來看，LAUNCH 在過去 1 小時內的價格變動為 +12.78%，過去 24 小時內變動為 +21.21%，過去 7 天內累計變動為 -3.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Launch On Pump（LAUNCH）市場資訊

市值 $ 125.62K$ 125.62K $ 125.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 125.62K$ 125.62K $ 125.62K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Launch On Pump 的目前市值為 $ 125.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LAUNCH 的流通量為 999.89M，總供應量是 999889454.83，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 125.62K。