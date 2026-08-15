JPYSC 今日價格

JPYSC (JPYSC) 今日實時價格為 $ 0.00627731，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 JPYSC 兌 USD 的匯率為 $ 0.00627731 每 JPYSC。

JPYSC 目前市值在 $ 125,825,847 排名第 #-，流通供應量為 1.00B JPYSC。過去 24 小時內，JPYSC 的交易價格在 $ 0.00627366（低點）和 $ 0.00630125（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00643419，而歷史最低價為 $ 0.00610725。

短期表現方面，JPYSC 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.94%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

JPYSC（JPYSC）市場資訊

市值 $ 125.83M$ 125.83M $ 125.83M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 125.83M$ 125.83M $ 125.83M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 20,044,560,689.0 20,044,560,689.0 20,044,560,689.0

JPYSC 的目前市值為 $ 125.83M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。JPYSC 的流通量為 1.00B，總供應量是 20044560689.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 125.83M。