Imprnt 今日價格

Imprnt (PRNT) 今日實時價格為 $ 0.00116981，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PRNT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00116981 每 PRNT。

Imprnt 目前市值在 $ 58,491 排名第 #-，流通供應量為 18.28M PRNT。過去 24 小時內，PRNT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.177736，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PRNT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -9.81%。過去一天，總交易量達到 $ 114.22。

Imprnt（PRNT）市場資訊

市值 $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K 成交量（24H） $ 114.22$ 114.22 $ 114.22 完全稀釋市值 $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K 流通量 18.28M 18.28M 18.28M 總供應量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Imprnt 的目前市值為 $ 58.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 114.22。PRNT 的流通量為 18.28M，總供應量是 50000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.49K。