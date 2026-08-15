HyperLink hlHYPE 今日價格

HyperLink hlHYPE (HLHYPE) 今日實時價格為 $ 56.47，過去 24 小時內變化了 1.22%。目前 HLHYPE 兌 USD 的匯率為 $ 56.47 每 HLHYPE。

HyperLink hlHYPE 目前市值在 $ 7,563,317 排名第 #-，流通供應量為 133.94K HLHYPE。過去 24 小時內，HLHYPE 的交易價格在 $ 56.46（低點）和 $ 56.47（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 69.21，而歷史最低價為 $ 54.04。

短期表現方面，HLHYPE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.74%。過去一天，總交易量達到 $ 56.05。

HyperLink hlHYPE（HLHYPE）市場資訊

市值 $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M 成交量（24H） $ 56.05$ 56.05 $ 56.05 完全稀釋市值 $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M 流通量 133.94K 133.94K 133.94K 總供應量 133,944.4243960772 133,944.4243960772 133,944.4243960772

HyperLink hlHYPE 的目前市值為 $ 7.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.05。HLHYPE 的流通量為 133.94K，總供應量是 133944.4243960772，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.56M。