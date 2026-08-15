HeadStarter 今日價格

HeadStarter (HST) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 HST 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HST。

HeadStarter 目前市值在 $ 174.884 排名第 #-，流通供應量為 188,41M HST。過去 24 小時內，HST 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,060406，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HST 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2,73%。過去一天，總交易量達到 $ 1,65。

HeadStarter（HST）市場資訊

市值 $ 174,88K$ 174,88K $ 174,88K 成交量（24H） $ 1,65$ 1,65 $ 1,65 完全稀釋市值 $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M 流通量 188,41M 188,41M 188,41M 總供應量 2.500.000.000,0 2.500.000.000,0 2.500.000.000,0

HeadStarter 的目前市值為 $ 174,88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1,65。HST 的流通量為 188,41M，總供應量是 2500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2,32M。