Hatom 今日價格

Hatom (HTM) 今日實時價格為 $ 0.01575092，過去 24 小時內變化了 1.33%。目前 HTM 兌 USD 的匯率為 $ 0.01575092 每 HTM。

Hatom 目前市值在 $ 1,275,082 排名第 #-，流通供應量為 80.95M HTM。過去 24 小時內，HTM 的交易價格在 $ 0.01515047（低點）和 $ 0.01586372（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.62，而歷史最低價為 $ 0.01125193。

短期表現方面，HTM 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 +2.35%。過去一天，總交易量達到 $ 1.01K。

Hatom（HTM）市場資訊

市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 成交量（24H） $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K 完全稀釋市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 流通量 80.95M 80.95M 80.95M 總供應量 100,006,500.0 100,006,500.0 100,006,500.0

Hatom 的目前市值為 $ 1.28M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.01K。HTM 的流通量為 80.95M，總供應量是 100006500.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.58M。