GRIND（GRIND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.07% 漲跌幅（1D） +8.68% 漲跌幅（7D） +4.24% 漲跌幅（7D） +4.24%

GRIND（GRIND）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GRIND 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GRIND 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GRIND 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.07%，過去 24 小時內變動為 +8.68%，過去 7 天內累計變動為 +4.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GRIND（GRIND）市場資訊

市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 流通量 77.78B 77.78B 77.78B 總供應量 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

GRIND 的目前市值為 $ 1.24M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GRIND 的流通量為 77.78B，總供應量是 77777777777.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.24M。