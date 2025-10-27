GOTM（GOTM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00256733 $ 0.00256733 $ 0.00256733 24H最低價 $ 0.00271754 $ 0.00271754 $ 0.00271754 24H最高價 24H最低價 $ 0.00256733$ 0.00256733 $ 0.00256733 24H最高價 $ 0.00271754$ 0.00271754 $ 0.00271754 歷史最高 $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 最低價 $ 0.00243844$ 0.00243844 $ 0.00243844 漲跌幅（1H） -0.11% 漲跌幅（1D） -0.21% 漲跌幅（7D） -0.93% 漲跌幅（7D） -0.93%

GOTM（GOTM）目前實時價格為 $0.00261117。過去 24 小時內，GOTM 的交易價格在 $ 0.00256733 至 $ 0.00271754 之間波動，市場活躍度顯著。GOTM 的歷史最高價為 $ 0.00423586，歷史最低價為 $ 0.00243844。

從短期表現來看，GOTM 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.11%，過去 24 小時內變動為 -0.21%，過去 7 天內累計變動為 -0.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GOTM（GOTM）市場資訊

市值 $ 453.20K$ 453.20K $ 453.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M 流通量 173.74M 173.74M 173.74M 總供應量 992,885,126.2386634 992,885,126.2386634 992,885,126.2386634

GOTM 的目前市值為 $ 453.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOTM 的流通量為 173.74M，總供應量是 992885126.2386634，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.59M。