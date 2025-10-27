Gomble（GM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.01031983
24H最高價 $ 0.01057523
歷史最高 $ 0.06274
最低價 $ 0.00848022
漲跌幅（1H） +0.00%
漲跌幅（1D） +2.35%
漲跌幅（7D） +4.07%

Gomble（GM）目前實時價格為 $0.01056703。過去 24 小時內，GM 的交易價格在 $ 0.01031983 至 $ 0.01057523 之間波動，市場活躍度顯著。GM 的歷史最高價為 $ 0.06274，歷史最低價為 $ 0.00848022。

從短期表現來看，GM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 +2.35%，過去 7 天內累計變動為 +4.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gomble（GM）市場資訊

市值 $ 2.92M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 10.57M
流通量 276.03M
總供應量 1,000,000,000.0

Gomble 的目前市值為 $ 2.92M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GM 的流通量為 276.03M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.57M。