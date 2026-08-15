GOGGLES 今日價格

GOGGLES (GOGLZ) 今日實時價格為 $ 0,00331186，過去 24 小時內變化了 1,40%。目前 GOGLZ 兌 USD 的匯率為 $ 0,00331186 每 GOGLZ。

GOGGLES 目前市值在 $ 126 654 排名第 #-，流通供應量為 38,27M GOGLZ。過去 24 小時內，GOGLZ 的交易價格在 $ 0,00313505（低點）和 $ 0,00341259（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,65372，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOGLZ 在過去一小時內波動了 -0,08%，過去7 天內波動了 +3,39%。過去一天，總交易量達到 $ 4,75。

GOGGLES（GOGLZ）市場資訊

市值 $ 126,65K$ 126,65K $ 126,65K 成交量（24H） $ 4,75$ 4,75 $ 4,75 完全稀釋市值 $ 126,65K$ 126,65K $ 126,65K 流通量 38,27M 38,27M 38,27M 總供應量 38 274 418,263925 38 274 418,263925 38 274 418,263925

GOGGLES 的目前市值為 $ 126,65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4,75。GOGLZ 的流通量為 38,27M，總供應量是 38274418.263925，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 126,65K。