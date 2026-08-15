GIVEBACK 今日價格

GIVEBACK (GBACK) 今日實時價格為 $ 0.00182885，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 GBACK 兌 USD 的匯率為 $ 0.00182885 每 GBACK。

GIVEBACK 目前市值在 $ 1,828,662 排名第 #-，流通供應量為 999.90M GBACK。過去 24 小時內，GBACK 的交易價格在 $ 0.00178616（低點）和 $ 0.00205172（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02798668，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GBACK 在過去一小時內波動了 +1.92%，過去7 天內波動了 +3.05%。過去一天，總交易量達到 $ 9.58K。

GIVEBACK（GBACK）市場資訊

市值 $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M 成交量（24H） $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K 完全稀釋市值 $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,899,525.068269 999,899,525.068269 999,899,525.068269

GIVEBACK 的目前市值為 $ 1.83M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.58K。GBACK 的流通量為 999.90M，總供應量是 999899525.068269，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.83M。