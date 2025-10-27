FTMTOKEN（FTMX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.059406 24H最高價 $ 0.062505 歷史最高 $ 0.137551 最低價 $ 0.01575309 漲跌幅（1H） +0.18% 漲跌幅（1D） +0.87% 漲跌幅（7D） -4.38%

FTMTOKEN（FTMX）目前實時價格為 $0.060722。過去 24 小時內，FTMX 的交易價格在 $ 0.059406 至 $ 0.062505 之間波動，市場活躍度顯著。FTMX 的歷史最高價為 $ 0.137551，歷史最低價為 $ 0.01575309。

從短期表現來看，FTMX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.18%，過去 24 小時內變動為 +0.87%，過去 7 天內累計變動為 -4.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FTMTOKEN（FTMX）市場資訊

市值 $ 15.18M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 39.47M 流通量 250.00M 總供應量 650,000,000.0

FTMTOKEN 的目前市值為 $ 15.18M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FTMX 的流通量為 250.00M，總供應量是 650000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.47M。