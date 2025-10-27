Foundry（FDRY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00113586 24H最高價 $ 0.00162518 歷史最高 $ 0.00188783 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -9.88% 漲跌幅（1D） +7.18% 漲跌幅（7D） +86.72%

Foundry（FDRY）目前實時價格為 $0.00145078。過去 24 小時內，FDRY 的交易價格在 $ 0.00113586 至 $ 0.00162518 之間波動，市場活躍度顯著。FDRY 的歷史最高價為 $ 0.00188783，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FDRY 在過去 1 小時內的價格變動為 -9.88%，過去 24 小時內變動為 +7.18%，過去 7 天內累計變動為 +86.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Foundry（FDRY）市場資訊

市值 $ 1.45M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.45M 流通量 999.98M 總供應量 999,983,685.1787281

Foundry 的目前市值為 $ 1.45M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FDRY 的流通量為 999.98M，總供應量是 999983685.1787281，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.45M。