FOREST 價格 (FOREST)

USD

FOREST (FOREST) 實時價格圖表

$0.01086488
$0.01086488$0.01086488
-15.60%(1D)

今天 FOREST (FOREST) 的價格

今天 FOREST (FOREST) 的實時價格爲 0.01086969 USD。目前其市值爲 $ 10.86M USD。FOREST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FOREST 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.60M USD
- FOREST 當天價格變化爲 -15.58%
- 其循環供應量爲 999.99M USD

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FOREST (FOREST) 價格表現 USD

今天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00200679246494111
在過去30天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0074480528
在過去60天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00200679246494111-15.58%
30天$ -0.0074480528-68.52%
60天$ 0--
90天$ 0--

FOREST (FOREST) 價格分析

FOREST 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00992215
$ 0.00992215$ 0.00992215

$ 0.01296875
$ 0.01296875$ 0.01296875

$ 0.071645
$ 0.071645$ 0.071645

-0.48%

-15.58%

-55.14%

FOREST (FOREST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

999.99M
999.99M 999.99M

什麼是FOREST (FOREST)

In short, $FOREST is a solana token that is backed by a twitter account that goes by S.A.N., an AI with the primary mission of doing the most real world good to help the environment. The community and SAN, the AI-ran X account has already donated over $16,000 USD to multiple environmental charities. All of these transactions are shown on the website. The next goal is to raise $25k within the next 7 days to another charity.

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FOREST (FOREST) 資源

官網

大家還在問：關於 FOREST (FOREST) 的其他問題

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FOREST 兌換爲當地貨幣

1 FOREST 兌換 AUD
A$0.017391504
1 FOREST 兌換 GBP
0.0085870551
1 FOREST 兌換 EUR
0.0104349024
1 FOREST 兌換 USD
$0.01086969
1 FOREST 兌換 MYR
RM0.048913605
1 FOREST 兌換 TRY
0.3812000283
1 FOREST 兌換 JPY
¥1.7046934827
1 FOREST 兌換 RUB
1.1233824615
1 FOREST 兌換 INR
0.9252280128
1 FOREST 兌換 IDR
Rp178.1916108336
1 FOREST 兌換 PHP
0.6418551945
1 FOREST 兌換 EGP
￡E.0.5533759179
1 FOREST 兌換 BRL
R$0.068479047
1 FOREST 兌換 CAD
C$0.0155436567
1 FOREST 兌換 BDT
1.298927955
1 FOREST 兌換 NGN
16.904541888
1 FOREST 兌換 UAH
0.4562008893
1 FOREST 兌換 VES
Bs0.5434845
1 FOREST 兌換 PKR
Rs3.0243825456
1 FOREST 兌換 KZT
5.6819130537
1 FOREST 兌換 THB
฿0.3751130019
1 FOREST 兌換 TWD
NT$0.3547866816
1 FOREST 兌換 CHF
Fr0.0096740241
1 FOREST 兌換 HKD
HK$0.0844574913
1 FOREST 兌換 MAD
.د.م0.1084795062