FOREST 價格 (FOREST)
今天 FOREST (FOREST) 的實時價格爲 0.01086969 USD。目前其市值爲 $ 10.86M USD。FOREST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FOREST 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.60M USD
- FOREST 當天價格變化爲 -15.58%
- 其循環供應量爲 999.99M USD
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今天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00200679246494111。
在過去30天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0074480528。
在過去60天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，FOREST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00200679246494111
|-15.58%
|30天
|$ -0.0074480528
|-68.52%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
FOREST 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.48%
-15.58%
-55.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
In short, $FOREST is a solana token that is backed by a twitter account that goes by S.A.N., an AI with the primary mission of doing the most real world good to help the environment. The community and SAN, the AI-ran X account has already donated over $16,000 USD to multiple environmental charities. All of these transactions are shown on the website. The next goal is to raise $25k within the next 7 days to another charity.
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|1 FOREST 兌換 AUD
A$0.017391504
|1 FOREST 兌換 GBP
￡0.0085870551
|1 FOREST 兌換 EUR
€0.0104349024
|1 FOREST 兌換 USD
$0.01086969
|1 FOREST 兌換 MYR
RM0.048913605
|1 FOREST 兌換 TRY
₺0.3812000283
|1 FOREST 兌換 JPY
¥1.7046934827
|1 FOREST 兌換 RUB
₽1.1233824615
|1 FOREST 兌換 INR
₹0.9252280128
|1 FOREST 兌換 IDR
Rp178.1916108336
|1 FOREST 兌換 PHP
₱0.6418551945
|1 FOREST 兌換 EGP
￡E.0.5533759179
|1 FOREST 兌換 BRL
R$0.068479047
|1 FOREST 兌換 CAD
C$0.0155436567
|1 FOREST 兌換 BDT
৳1.298927955
|1 FOREST 兌換 NGN
₦16.904541888
|1 FOREST 兌換 UAH
₴0.4562008893
|1 FOREST 兌換 VES
Bs0.5434845
|1 FOREST 兌換 PKR
Rs3.0243825456
|1 FOREST 兌換 KZT
₸5.6819130537
|1 FOREST 兌換 THB
฿0.3751130019
|1 FOREST 兌換 TWD
NT$0.3547866816
|1 FOREST 兌換 CHF
Fr0.0096740241
|1 FOREST 兌換 HKD
HK$0.0844574913
|1 FOREST 兌換 MAD
.د.م0.1084795062