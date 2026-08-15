Fly 今日價格

Fly (FLY) 今日實時價格為 $ 0.00445517，過去 24 小時內變化了 4.56%。目前 FLY 兌 USD 的匯率為 $ 0.00445517 每 FLY。

Fly 目前市值在 $ 76,597 排名第 #-，流通供應量為 17.18M FLY。過去 24 小時內，FLY 的交易價格在 $ 0.00440555（低點）和 $ 0.00476827（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.326125，而歷史最低價為 $ 0.00401944。

短期表現方面，FLY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -29.44%。過去一天，總交易量達到 $ 2.27K。

Fly（FLY）市場資訊

市值 $ 76.60K$ 76.60K $ 76.60K 成交量（24H） $ 2.27K$ 2.27K $ 2.27K 完全稀釋市值 $ 439.12K$ 439.12K $ 439.12K 流通量 17.18M 17.18M 17.18M 總供應量 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729

Fly 的目前市值為 $ 76.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.27K。FLY 的流通量為 17.18M，總供應量是 98563310.08539729，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 439.12K。