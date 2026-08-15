Flux Protocol 今日價格

Flux Protocol (FLX) 今日實時價格為 $ 0.00322956，過去 24 小時內變化了 0.51%。目前 FLX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00322956 每 FLX。

Flux Protocol 目前市值在 $ 810,580 排名第 #-，流通供應量為 268.53M FLX。過去 24 小時內，FLX 的交易價格在 $ 0.00322945（低點）和 $ 0.00322965（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.47，而歷史最低價為 $ 0.00309991。

短期表現方面，FLX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 5.38。

Flux Protocol（FLX）市場資訊

市值 $ 810.58K$ 810.58K $ 810.58K 成交量（24H） $ 5.38$ 5.38 $ 5.38 完全稀釋市值 $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M 流通量 268.53M 268.53M 268.53M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flux Protocol 的目前市值為 $ 810.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.38。FLX 的流通量為 268.53M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.23M。