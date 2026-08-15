Fireverse 今日價格

Fireverse (FIR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.99%。目前 FIR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FIR。

Fireverse 目前市值在 $ 168,646 排名第 #-，流通供應量為 355.33M FIR。過去 24 小時內，FIR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.131284，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FIR 在過去一小時內波動了 -10.14%，過去7 天內波動了 +10.00%。過去一天，總交易量達到 $ 7.59K。

Fireverse（FIR）市場資訊

市值 $ 168.65K$ 168.65K $ 168.65K 成交量（24H） $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K 完全稀釋市值 $ 474.62K$ 474.62K $ 474.62K 流通量 355.33M 355.33M 355.33M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fireverse 的目前市值為 $ 168.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.59K。FIR 的流通量為 355.33M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 474.62K。