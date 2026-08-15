FINE 今日價格

FINE (FINE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 FINE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FINE。

FINE 目前市值在 $ 172,260 排名第 #-，流通供應量為 420.69T FINE。過去 24 小時內，FINE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FINE 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -6.82%。過去一天，總交易量達到 --。

FINE（FINE）市場資訊

市值 $ 172.26K$ 172.26K $ 172.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 172.26K$ 172.26K $ 172.26K 流通量 420.69T 420.69T 420.69T 總供應量 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

FINE 的目前市值為 $ 172.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FINE 的流通量為 420.69T，總供應量是 420690000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 172.26K。