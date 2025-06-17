FINANCE 價格 (FINANCE)
今天 FINANCE (FINANCE) 的實時價格爲 0.00000894 USD。目前其市值爲 $ 89.72K USD。FINANCE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FINANCE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- FINANCE 當天價格變化爲 -23.21%
- 其循環供應量爲 10.00B USD
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今天內，FINANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，FINANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，FINANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，FINANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-23.21%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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FINANCE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.17%
-23.21%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
It's not personal, it's FINANCE. FINANCE is a memecoin on Avalanche. Launched from Arena, FINANCE looks to separate itself from other memecoins by being business and finance themed. By launching on Arena 2.5% of FINANCE will be airdropped to Arena Champions. FINANCE is a memecoin that creates business themed meme content as well as videos. By launching on Arena a community of likeminded memecoin holders is formed.
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|1 FINANCE 兌換 VND
₫0.2352561
|1 FINANCE 兌換 AUD
A$0.0000136782
|1 FINANCE 兌換 GBP
￡0.0000065262
|1 FINANCE 兌換 EUR
€0.0000076884
|1 FINANCE 兌換 USD
$0.00000894
|1 FINANCE 兌換 MYR
RM0.0000379056
|1 FINANCE 兌換 TRY
₺0.0003520572
|1 FINANCE 兌換 JPY
¥0.0012959424
|1 FINANCE 兌換 RUB
₽0.000703578
|1 FINANCE 兌換 INR
₹0.0007717902
|1 FINANCE 兌換 IDR
Rp0.1465573536
|1 FINANCE 兌換 KRW
₩0.0122465484
|1 FINANCE 兌換 PHP
₱0.000508239
|1 FINANCE 兌換 EGP
￡E.0.0004479834
|1 FINANCE 兌換 BRL
R$0.0000489018
|1 FINANCE 兌換 CAD
C$0.000012069
|1 FINANCE 兌換 BDT
৳0.0010928256
|1 FINANCE 兌換 NGN
₦0.0138175746
|1 FINANCE 兌換 UAH
₴0.0003712782
|1 FINANCE 兌換 VES
Bs0.00091188
|1 FINANCE 兌換 PKR
Rs0.002531808
|1 FINANCE 兌換 KZT
₸0.004582197
|1 FINANCE 兌換 THB
฿0.0002909076
|1 FINANCE 兌換 TWD
NT$0.0002642664
|1 FINANCE 兌換 AED
د.إ0.0000328098
|1 FINANCE 兌換 CHF
Fr0.0000072414
|1 FINANCE 兌換 HKD
HK$0.0000700896
|1 FINANCE 兌換 MAD
.د.م0.000081354
|1 FINANCE 兌換 MXN
$0.0001692342