fih 今日價格

fih (FIH) 今日實時價格為 $ 0.00752093，過去 24 小時內變化了 0.85%。目前 FIH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00752093 每 FIH。

fih 目前市值在 $ 7,521,204 排名第 #-，流通供應量為 999.99M FIH。過去 24 小時內，FIH 的交易價格在 $ 0.00740198（低點）和 $ 0.00773213（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01010416，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FIH 在過去一小時內波動了 +0.48%，過去7 天內波動了 -18.78%。過去一天，總交易量達到 $ 306.02K。

fih（FIH）市場資訊

市值 $ 7.52M$ 7.52M $ 7.52M 成交量（24H） $ 306.02K$ 306.02K $ 306.02K 完全稀釋市值 $ 7.52M$ 7.52M $ 7.52M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,985,921.29886 999,985,921.29886 999,985,921.29886

fih 的目前市值為 $ 7.52M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 306.02K。FIH 的流通量為 999.99M，總供應量是 999985921.29886，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.52M。