FIDEL 今日價格

FIDEL (FIDEL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 40.26%。目前 FIDEL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FIDEL。

FIDEL 目前市值在 $ 34,521 排名第 #-，流通供應量為 945.28M FIDEL。過去 24 小時內，FIDEL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00100894，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FIDEL 在過去一小時內波動了 -2.66%，過去7 天內波動了 +30.40%。過去一天，總交易量達到 --。

FIDEL（FIDEL）市場資訊

市值 $ 34.52K$ 34.52K $ 34.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.52K$ 34.52K $ 34.52K 流通量 945.28M 945.28M 945.28M 總供應量 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

FIDEL 的目前市值為 $ 34.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FIDEL 的流通量為 945.28M，總供應量是 945283662.7035158，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.52K。