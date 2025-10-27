FEAR（FEAR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0078279 $ 0.0078279 $ 0.0078279 24H最低價 $ 0.00967641 $ 0.00967641 $ 0.00967641 24H最高價 24H最低價 $ 0.0078279$ 0.0078279 $ 0.0078279 24H最高價 $ 0.00967641$ 0.00967641 $ 0.00967641 歷史最高 $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 最低價 $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 漲跌幅（1H） +0.59% 漲跌幅（1D） -7.55% 漲跌幅（7D） +5.01% 漲跌幅（7D） +5.01%

FEAR（FEAR）目前實時價格為 $0.00800642。過去 24 小時內，FEAR 的交易價格在 $ 0.0078279 至 $ 0.00967641 之間波動，市場活躍度顯著。FEAR 的歷史最高價為 $ 3.88，歷史最低價為 $ 0.00629862。

從短期表現來看，FEAR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.59%，過去 24 小時內變動為 -7.55%，過去 7 天內累計變動為 +5.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FEAR（FEAR）市場資訊

市值 $ 216.28K$ 216.28K $ 216.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 334.18K$ 334.18K $ 334.18K 流通量 27.01M 27.01M 27.01M 總供應量 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

FEAR 的目前市值為 $ 216.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FEAR 的流通量為 27.01M，總供應量是 41739201.62033058，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 334.18K。