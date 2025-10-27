Faircaster（FAIR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00007597 $ 0.00007597 $ 0.00007597 24H最低價 $ 0.00011168 $ 0.00011168 $ 0.00011168 24H最高價 24H最低價 $ 0.00007597$ 0.00007597 $ 0.00007597 24H最高價 $ 0.00011168$ 0.00011168 $ 0.00011168 歷史最高 $ 0.0001335$ 0.0001335 $ 0.0001335 最低價 $ 0.00000835$ 0.00000835 $ 0.00000835 漲跌幅（1H） -6.56% 漲跌幅（1D） -26.58% 漲跌幅（7D） +41.67% 漲跌幅（7D） +41.67%

Faircaster（FAIR）目前實時價格為 $0.00008198。過去 24 小時內，FAIR 的交易價格在 $ 0.00007597 至 $ 0.00011168 之間波動，市場活躍度顯著。FAIR 的歷史最高價為 $ 0.0001335，歷史最低價為 $ 0.00000835。

從短期表現來看，FAIR 在過去 1 小時內的價格變動為 -6.56%，過去 24 小時內變動為 -26.58%，過去 7 天內累計變動為 +41.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Faircaster（FAIR）市場資訊

市值 $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M 流通量 44.02B 44.02B 44.02B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Faircaster 的目前市值為 $ 3.67M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FAIR 的流通量為 44.02B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.34M。