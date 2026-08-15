EXOD 今日價格

EXOD (EXOD) 今日實時價格為 $ 7.73，過去 24 小時內變化了 56.82%。目前 EXOD 兌 USD 的匯率為 $ 7.73 每 EXOD。

EXOD 目前市值在 $ 80,757,622 排名第 #-，流通供應量為 10.45M EXOD。過去 24 小時內，EXOD 的交易價格在 $ 4.93（低點）和 $ 7.73（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 13.09，而歷史最低價為 $ 4.93。

短期表現方面，EXOD 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +53.58%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

EXOD（EXOD）市場資訊

市值 $ 80.76M$ 80.76M $ 80.76M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 80.76M$ 80.76M $ 80.76M 流通量 10.45M 10.45M 10.45M 總供應量 10,446,000.0 10,446,000.0 10,446,000.0

EXOD 的目前市值為 $ 80.76M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。EXOD 的流通量為 10.45M，總供應量是 10446000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.76M。