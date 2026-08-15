evaUSDC 今日價格

evaUSDC (EVAUSDC) 今日實時價格為 $ 1.002，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EVAUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 1.002 每 EVAUSDC。

evaUSDC 目前市值在 $ 2,498,522 排名第 #-，流通供應量為 2.34M EVAUSDC。過去 24 小時內，EVAUSDC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.002，而歷史最低價為 $ 0.978684。

短期表現方面，EVAUSDC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 50.85。

evaUSDC（EVAUSDC）市場資訊

市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 成交量（24H） $ 50.85$ 50.85 $ 50.85 完全稀釋市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 流通量 2.34M 2.34M 2.34M 總供應量 2,342,352.676708 2,342,352.676708 2,342,352.676708

evaUSDC 的目前市值為 $ 2.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 50.85。EVAUSDC 的流通量為 2.34M，總供應量是 2342352.676708，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.50M。