EquiFold 今日價格

EquiFold (EQUI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.43%。目前 EQUI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EQUI。

EquiFold 目前市值在 $ 11,860.22 排名第 #-，流通供應量為 648.48M EQUI。過去 24 小時內，EQUI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EQUI 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -17.75%。過去一天，總交易量達到 --。

EquiFold（EQUI）市場資訊

市值 $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K 流通量 648.48M 648.48M 648.48M 總供應量 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005

EquiFold 的目前市值為 $ 11.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EQUI 的流通量為 648.48M，總供應量是 991585769.3559005，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.14K。