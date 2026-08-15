EQTY 價格 (EQTY)
EQTY (EQTY) 今日實時價格為 $ 0.00170908，過去 24 小時內變化了 5.85%。目前 EQTY 兌 USD 的匯率為 $ 0.00170908 每 EQTY。
EQTY 目前市值在 $ 497,417 排名第 #-，流通供應量為 291.04M EQTY。過去 24 小時內，EQTY 的交易價格在 $ 0.00169546（低點）和 $ 0.00188681（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.901021，而歷史最低價為 $ 0.00132194。
短期表現方面，EQTY 在過去一小時內波動了 -0.72%，過去7 天內波動了 -8.89%。過去一天，總交易量達到 $ 10.83K。
EQTY 的目前市值為 $ 497.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.83K。EQTY 的流通量為 291.04M，總供應量是 291044629.1775672，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 497.42K。
-0.72%
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今天內，EQTY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000106250574403732。
在過去30天內，EQTY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0003548470。
在過去60天內，EQTY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0000769161。
在過去90天內，EQTY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0000000041842526239。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000106250574403732
|-5.85%
|30天
|$ -0.0003548470
|-20.76%
|60天
|$ +0.0000769161
|+4.50%
|90天
|$ +0.0000000041842526239
|+0.00%
在 2040 年，EQTY 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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EQTY 是什麼？
EQTY 是這些努力的集大成者——這個缺失的環節旨在將現實世界的合法所有權與區塊鏈流動性連結起來。這是我們針對市場需求所提出的答案：不僅要將資產連接到 DeFi，更要將它們真正地與現實世界相連結。我們精心設計了 EQTY，以提供有保障的證明、可驗證的身份、尊重隱私的合規性，以及一個強健的框架，用於分數化和治理。
EQTY 的當前市場價格是多少？
目前其價值為 NT$0.0536601137887036800000，反映過去 24 小時內的價格波動為 -5.85%。價格更新反映即時聚合的市場數據。
EQTY 在各交易所的流動性如何？
流動性評分為 --/100，EQTY 在高交易量的交易平台上顯示出穩定的市場深度。
EQTY 的每日交易量是多少？
過去 24 小時內，交易者以 NT$-- 的價值交易了 EQTY。高交易量有助於縮窄買賣差價，並使交易更加順暢。
EQTY 今日的價格區間是多少？
其交易價格介於 NT$0.0532324856204481600000 和 NT$0.0592403160166077600000 之間，捕捉了當日的波動幅度。
哪些因素決定了 EQTY 在全球市場上的可及性和受歡迎程度？
這些因素包括交易所上市情況、交易對可用性、流動性深度，以及 EQTY 在 -- 生態系統中的整合程度。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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