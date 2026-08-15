Emerald Security Token 今日價格

Emerald Security Token (EMRL.D) 今日實時價格為 $ 1.39，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EMRL.D 兌 USD 的匯率為 $ 1.39 每 EMRL.D。

Emerald Security Token 目前市值在 $ 34,840,082 排名第 #-，流通供應量為 25.00M EMRL.D。過去 24 小時內，EMRL.D 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.03，而歷史最低價為 $ 1.072。

短期表現方面，EMRL.D 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 5.28K。

Emerald Security Token（EMRL.D）市場資訊

市值 $ 34.84M$ 34.84M $ 34.84M 成交量（24H） $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K 完全稀釋市值 $ 139.36M$ 139.36M $ 139.36M 流通量 25.00M 25.00M 25.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Emerald Security Token 的目前市值為 $ 34.84M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.28K。EMRL.D 的流通量為 25.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 139.36M。