Eli5a（ELI5A）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02627518 $ 0.02627518 $ 0.02627518 24H最低價 $ 0.03137455 $ 0.03137455 $ 0.03137455 24H最高價 24H最低價 $ 0.02627518$ 0.02627518 $ 0.02627518 24H最高價 $ 0.03137455$ 0.03137455 $ 0.03137455 歷史最高 $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 最低價 $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 漲跌幅（1H） -5.40% 漲跌幅（1D） +10.15% 漲跌幅（7D） +44.14% 漲跌幅（7D） +44.14%

Eli5a（ELI5A）目前實時價格為 $0.02899552。過去 24 小時內，ELI5A 的交易價格在 $ 0.02627518 至 $ 0.03137455 之間波動，市場活躍度顯著。ELI5A 的歷史最高價為 $ 0.03709928，歷史最低價為 $ 0.00431141。

從短期表現來看，ELI5A 在過去 1 小時內的價格變動為 -5.40%，過去 24 小時內變動為 +10.15%，過去 7 天內累計變動為 +44.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Eli5a（ELI5A）市場資訊

市值 $ 573.74K$ 573.74K $ 573.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 604.58K$ 604.58K $ 604.58K 流通量 19.93M 19.93M 19.93M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Eli5a 的目前市值為 $ 573.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELI5A 的流通量為 19.93M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 604.58K。