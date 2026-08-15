ElevateFi 今日價格

ElevateFi (EFI) 今日實時價格為 $ 11.15，過去 24 小時內變化了 1.14%。目前 EFI 兌 USD 的匯率為 $ 11.15 每 EFI。

ElevateFi 目前市值在 $ 8,347,937 排名第 #-，流通供應量為 1000.00K EFI。過去 24 小時內，EFI 的交易價格在 $ 11.01（低點）和 $ 12.01（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 117.96，而歷史最低價為 $ 1.75。

短期表現方面，EFI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -6.03%。過去一天，總交易量達到 $ 10.38K。

ElevateFi（EFI）市場資訊

市值 $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M 成交量（24H） $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K 完全稀釋市值 $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M 流通量 1000.00K 1000.00K 1000.00K 總供應量 999,999.0 999,999.0 999,999.0

ElevateFi 的目前市值為 $ 8.35M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.38K。EFI 的流通量為 1000.00K，總供應量是 999999.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.35M。