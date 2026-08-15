elchef 今日價格

elchef (ELCHEF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.59%。目前 ELCHEF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ELCHEF。

elchef 目前市值在 $ 94,124 排名第 #-，流通供應量為 939.24M ELCHEF。過去 24 小時內，ELCHEF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ELCHEF 在過去一小時內波動了 +1.43%，過去7 天內波動了 +12.18%。過去一天，總交易量達到 $ 4.51K。

elchef（ELCHEF）市場資訊

市值 $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K 成交量（24H） $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K 完全稀釋市值 $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K 流通量 939.24M 939.24M 939.24M 總供應量 939,237,437.211446 939,237,437.211446 939,237,437.211446

elchef 的目前市值為 $ 94.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.51K。ELCHEF 的流通量為 939.24M，總供應量是 939237437.211446，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 94.12K。