eBESS 今日價格

eBESS (EBESS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EBESS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EBESS。

eBESS 目前市值在 $ 16,892.5 排名第 #-，流通供應量為 653.46M EBESS。過去 24 小時內，EBESS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EBESS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.58%。過去一天，總交易量達到 --。

eBESS（EBESS）市場資訊

市值 $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.85K$ 25.85K $ 25.85K 流通量 653.46M 653.46M 653.46M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

eBESS 的目前市值為 $ 16.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EBESS 的流通量為 653.46M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.85K。