Dust Protocol 價格 (DUST)
今天 Dust Protocol (DUST) 的實時價格爲 0.14903 USD。目前其市值爲 $ 4.96M USD。DUST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dust Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 41.40K USD
- Dust Protocol 當天價格變化爲 -6.28%
- 其循環供應量爲 33.30M USD
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今天內，Dust Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0100020677915575。
在過去30天內，Dust Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1418586316。
在過去60天內，Dust Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0080618374。
在過去90天內，Dust Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06936337909544557。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0100020677915575
|-6.28%
|30天
|$ +0.1418586316
|+95.19%
|60天
|$ -0.0080618374
|-5.40%
|90天
|$ -0.06936337909544557
|-31.76%
Dust Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.43%
-6.28%
-2.96%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.
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|1 DUST 兌換 AUD
A$0.238448
|1 DUST 兌換 GBP
￡0.1177337
|1 DUST 兌換 EUR
€0.1430688
|1 DUST 兌換 USD
$0.14903
|1 DUST 兌換 MYR
RM0.670635
|1 DUST 兌換 TRY
₺5.2249918
|1 DUST 兌換 JPY
¥23.3842973
|1 DUST 兌換 RUB
₽15.3307161
|1 DUST 兌換 INR
₹12.6839433
|1 DUST 兌換 IDR
Rp2,443.1143632
|1 DUST 兌換 PHP
₱8.8002215
|1 DUST 兌換 EGP
￡E.7.585627
|1 DUST 兌換 BRL
R$0.938889
|1 DUST 兌換 CAD
C$0.2131129
|1 DUST 兌換 BDT
৳17.809085
|1 DUST 兌換 NGN
₦231.771456
|1 DUST 兌換 UAH
₴6.2547891
|1 DUST 兌換 VES
Bs7.4515
|1 DUST 兌換 PKR
Rs41.4661072
|1 DUST 兌換 KZT
₸77.9024519
|1 DUST 兌換 THB
฿5.141535
|1 DUST 兌換 TWD
NT$4.8643392
|1 DUST 兌換 CHF
Fr0.1326367
|1 DUST 兌換 HKD
HK$1.1579631
|1 DUST 兌換 MAD
.د.م1.4873194