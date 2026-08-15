DUKO 今日價格

DUKO (DUKO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.47%。目前 DUKO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DUKO。

DUKO 目前市值在 $ 331,450 排名第 #-，流通供應量為 10.00B DUKO。過去 24 小時內，DUKO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00726084，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DUKO 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -14.22%。過去一天，總交易量達到 --。

DUKO（DUKO）市場資訊

市值 $ 331.45K$ 331.45K $ 331.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 331.45K$ 331.45K $ 331.45K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138

DUKO 的目前市值為 $ 331.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUKO 的流通量為 10.00B，總供應量是 9998289048.68138，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 331.45K。