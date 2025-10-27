Dreamsync（DREAM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00122904 $ 0.00122904 $ 0.00122904 24H最低價 $ 0.00129976 $ 0.00129976 $ 0.00129976 24H最高價 24H最低價 $ 0.00122904$ 0.00122904 $ 0.00122904 24H最高價 $ 0.00129976$ 0.00129976 $ 0.00129976 歷史最高 $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 最低價 $ 0.00021815$ 0.00021815 $ 0.00021815 漲跌幅（1H） -0.76% 漲跌幅（1D） -2.76% 漲跌幅（7D） -21.40% 漲跌幅（7D） -21.40%

Dreamsync（DREAM）目前實時價格為 $0.00123984。過去 24 小時內，DREAM 的交易價格在 $ 0.00122904 至 $ 0.00129976 之間波動，市場活躍度顯著。DREAM 的歷史最高價為 $ 0.00437362，歷史最低價為 $ 0.00021815。

從短期表現來看，DREAM 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.76%，過去 24 小時內變動為 -2.76%，過去 7 天內累計變動為 -21.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dreamsync（DREAM）市場資訊

市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,993,002.060466 999,993,002.060466 999,993,002.060466

Dreamsync 的目前市值為 $ 1.24M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DREAM 的流通量為 999.99M，總供應量是 999993002.060466，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.24M。