DOUBT（DOUBT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00548681 $ 0.00548681 $ 0.00548681 24H最低價 $ 0.00623476 $ 0.00623476 $ 0.00623476 24H最高價 24H最低價 $ 0.00548681$ 0.00548681 $ 0.00548681 24H最高價 $ 0.00623476$ 0.00623476 $ 0.00623476 歷史最高 $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 最低價 $ 0.00482898$ 0.00482898 $ 0.00482898 漲跌幅（1H） +0.55% 漲跌幅（1D） +2.02% 漲跌幅（7D） -0.75% 漲跌幅（7D） -0.75%

DOUBT（DOUBT）目前實時價格為 $0.00607492。過去 24 小時內，DOUBT 的交易價格在 $ 0.00548681 至 $ 0.00623476 之間波動，市場活躍度顯著。DOUBT 的歷史最高價為 $ 0.0090364，歷史最低價為 $ 0.00482898。

從短期表現來看，DOUBT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.55%，過去 24 小時內變動為 +2.02%，過去 7 天內累計變動為 -0.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DOUBT（DOUBT）市場資訊

市值 $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 總供應量 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

DOUBT 的目前市值為 $ 5.77M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOUBT 的流通量為 950.00M，總供應量是 950000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.77M。