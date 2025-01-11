Donkey 圖標

Donkey 價格 (DONK)

USD

Donkey (DONK) 實時價格圖表

$0.00344336
$0.00344336$0.00344336
+6.70%(1D)

今天 Donkey (DONK) 的價格

今天 Donkey (DONK) 的實時價格爲 0.00344336 USD。目前其市值爲 $ 34.46K USD。DONK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Donkey 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 159.10 USD
- Donkey 當天價格變化爲 +6.71%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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Donkey (DONK) 價格表現 USD

今天內，Donkey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00021657
在過去30天內，Donkey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015606695
在過去60天內，Donkey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032800255
在過去90天內，Donkey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019941925678930448

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00021657+6.71%
30天$ +0.0015606695+45.32%
60天$ +0.0032800255+95.26%
90天$ +0.0019941925678930448+137.61%

Donkey (DONK) 價格分析

Donkey 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00311477
$ 0.00311477$ 0.00311477

$ 0.00346091
$ 0.00346091$ 0.00346091

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

-0.35%

+6.71%

-43.55%

Donkey (DONK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 34.46K
$ 34.46K$ 34.46K

$ 159.10
$ 159.10$ 159.10

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Donkey (DONK)

Donkey is a decentralized token with a purpose! Donkey is an experiment in decentralized community building.

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Donkey (DONK) 資源

官網

大家還在問：關於 Donkey (DONK) 的其他問題

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DONK 兌換爲當地貨幣

1 DONK 兌換 AUD
A$0.0055782432
1 DONK 兌換 GBP
0.0027891216
1 DONK 兌換 EUR
0.0033400592
1 DONK 兌換 USD
$0.00344336
1 DONK 兌換 MYR
RM0.0154606864
1 DONK 兌換 TRY
0.1219638112
1 DONK 兌換 JPY
¥0.5429145712
1 DONK 兌換 RUB
0.3499486768
1 DONK 兌換 INR
0.2967831984
1 DONK 兌換 IDR
Rp56.4485155584
1 DONK 兌換 PHP
0.20315824
1 DONK 兌換 EGP
￡E.0.1739929808
1 DONK 兌換 BRL
R$0.0210733632
1 DONK 兌換 CAD
C$0.0049584384
1 DONK 兌換 BDT
0.4200210528
1 DONK 兌換 NGN
5.3385164768
1 DONK 兌換 UAH
0.1455852608
1 DONK 兌換 VES
Bs0.18249808
1 DONK 兌換 PKR
Rs0.9588724592
1 DONK 兌換 KZT
1.817061072
1 DONK 兌換 THB
฿0.1194157248
1 DONK 兌換 TWD
NT$0.1140096496
1 DONK 兌換 CHF
Fr0.0031334576
1 DONK 兌換 HKD
HK$0.0267893408
1 DONK 兌換 MAD
.د.م0.0345713344