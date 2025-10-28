Dolphin（DPHN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.02041385 24H最高價 $ 0.02177248 歷史最高 $ 0.02226817 最低價 $ 0.01112509 漲跌幅（1H） -0.04% 漲跌幅（1D） +2.60% 漲跌幅（7D） +72.91%

Dolphin（DPHN）目前實時價格為 $0.02108838。過去 24 小時內，DPHN 的交易價格在 $ 0.02041385 至 $ 0.02177248 之間波動，市場活躍度顯著。DPHN 的歷史最高價為 $ 0.02226817，歷史最低價為 $ 0.01112509。

從短期表現來看，DPHN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +2.60%，過去 7 天內累計變動為 +72.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dolphin（DPHN）市場資訊

市值 $ 10.51M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 21.12M 流通量 497.61M 總供應量 1,000,000,000.0

Dolphin 的目前市值為 $ 10.51M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DPHN 的流通量為 497.61M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.12M。