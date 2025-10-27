Dialectic ETH Vault（DETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,058.33 $ 4,058.33 $ 4,058.33 24H最低價 $ 4,239.99 $ 4,239.99 $ 4,239.99 24H最高價 24H最低價 $ 4,058.33$ 4,058.33 $ 4,058.33 24H最高價 $ 4,239.99$ 4,239.99 $ 4,239.99 歷史最高 $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 最低價 $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 漲跌幅（1H） +0.50% 漲跌幅（1D） +2.16% 漲跌幅（7D） +3.54% 漲跌幅（7D） +3.54%

Dialectic ETH Vault（DETH）目前實時價格為 $4,181.77。過去 24 小時內，DETH 的交易價格在 $ 4,058.33 至 $ 4,239.99 之間波動，市場活躍度顯著。DETH 的歷史最高價為 $ 4,757.52，歷史最低價為 $ 3,605.76。

從短期表現來看，DETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.50%，過去 24 小時內變動為 +2.16%，過去 7 天內累計變動為 +3.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dialectic ETH Vault（DETH）市場資訊

市值 $ 37.67M$ 37.67M $ 37.67M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.67M$ 37.67M $ 37.67M 流通量 9.00K 9.00K 9.00K 總供應量 9,000.344243118127 9,000.344243118127 9,000.344243118127

Dialectic ETH Vault 的目前市值為 $ 37.67M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DETH 的流通量為 9.00K，總供應量是 9000.344243118127，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.67M。