DEW（DEW）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00136998 $ 0.00136998 $ 0.00136998 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00136998$ 0.00136998 $ 0.00136998 歷史最高 $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -8.26% 漲跌幅（1D） -4.97% 漲跌幅（7D） -39.49% 漲跌幅（7D） -39.49%

DEW（DEW）目前實時價格為 $0.00119932。過去 24 小時內，DEW 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00136998 之間波動，市場活躍度顯著。DEW 的歷史最高價為 $ 0.00922376，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DEW 在過去 1 小時內的價格變動為 -8.26%，過去 24 小時內變動為 -4.97%，過去 7 天內累計變動為 -39.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DEW（DEW）市場資訊

市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 流通量 876.58M 876.58M 876.58M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DEW 的目前市值為 $ 1.06M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEW 的流通量為 876.58M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.21M。